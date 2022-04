Caro energia, nuovi aiuti in arrivo per gli italiani: proroga del taglio delle accise e bonus bollette automatico

21 Aprile 2022 17:28

Nuovi aiuti in arrivo per gli italiani sul fronte energia: tra questi, proroga del taglio delle accise e bonus bollette automatico

Il Governo italiano continua a lavorare per attenuare gli effetti della crisi prodotti dal caro energia. Sono previsti infatti nuovi aiuti per le famiglie italiane, dal carburante alle bollette. Il primo provvedimento riguarda la proroga del taglio delle accise fino al 30 giugno. Al momento la scadenza è al 30 aprile, ma verrà allungata alle stesse condizioni attuali (taglio da 25 centesimi, che diventano 30,5 complessivi con Iva compresa). Per quanto riguarda le bollette, invece, l’obiettivo è una replica alle misure sin qui attivate. Il Mise sta lavorando al rinnovo automatico: chi ha i requisiti Isee, in sostanza, può automaticamente richiedere il bonus di luce e gas, “vantaggio” ad oggi previsto per i percettori del reddito di cittadinanza.