Guerra Ucraina, Zelensky si collegherà con la Camera dei Deputati. Fico: “diplomazia compatibile con invio armi”

15 Marzo 2022 12:43

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nei prossimi giorni, si collegherà con la Camera dei Deputati: l’annuncio del presidente Roberto Fico

Volodymyr Zelensky, presidente dell’Ucraina, si collegherà, nei prossimi giorni, con la Camera dei Deputati italiana. “Quando avremo una data ve lo diremo“, ha dichiarato il presidente Roberto Fico a margine di un convegno sull’alimentazione svoltosi nelle ultime ore. “E’ giusto aiutare l’Ucraina a difendersi, ma soprattutto è giusto che l’Unione europea finalmente abbia dato in pochissime ore una risposta da tutti i punti di vista, finanziario, umanitario, questo è un passo fondamentale perché l’Ue così unita è fondamentale. Anche il Parlamento sulle risoluzioni è stato unito e questo è un buon segnale“, ha aggiunto il presidente della Camera sottolineando che l’invio delle armi agli ucraina “è compatibile” con la diplomazia. “Detto questo la diplomazia è fondamentale, è l’unica cosa che possiamo fare, la diplomazia di tutti i paesi, Usa Cina, per far sì che ci sia il cessate il fuoco e una conferenza di pace, la pace è il nostro bene più grande, la cultura della pace deve venir fuori come abbiamo visto con le tante manifestazioni“, ha concluso.