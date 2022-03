Ungheria, eletto il presidente Katalin Novak: è il primo premier donna nella storia del Paese

10 Marzo 2022 13:36

La leader prenderà il posto del presidente in carica Janos Ader

Il parlamento ungherese ha eletto Katalin Novak. Si tratta della prima donna presidente del paese, merito del successo sull’economista Peter Rona in un voto diviso lungo le linee del partito. Il suo mandato durerà cinque anni. Novak, ex membro del governo come ministro senza portafoglio per gli affari familiari, prenderà il posto del presidente in carica Janos Ader, che sta terminando il suo secondo mandato come presidente.

“Congratulazioni a Katalin Novák, eletta oggi Presidente della Repubblica d’Ungheria, la prima donna nella storia della Nazione magiara. Un politico determinato e capace alla quale mi lega un sentimento di amicizia e stima. Da Ministro della Famiglia ha dimostrato con i fatti che è possibile investire sulle politiche a sostegno per la famiglia e la natalità e sono convinta che saprà essere all’altezza del ruolo che da oggi è chiamata a ricoprire, soprattutto in questo delicato momento storico che vede l’Ungheria in prima linea nell’accoglienza dei rifugiati ucraini”. Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia e dei Conservatori europei (ECR Party), Giorgia Meloni.