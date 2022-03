Reggio Calabria, il Circolo “Gli amici della caccia” a sostegno dell'”avvio degli esami venatori dell’operazione Paladini del Territorio”

20 Marzo 2022 16:24

Reggio Calabria, il Circolo “Gli amici della caccia” plaude “l’operato della Città Metropolitana che ha dato riscontro alle sollecitazioni provenienti dal mondo associazionistico venatorio e dal nostro Circolo”

Il Circolo “Gli amici della caccia” plaude “l’operato della Città Metropolitana che ha dato riscontro alle sollecitazioni provenienti dal mondo associazionistico venatorio e dal nostro Circolo. Infatti, a partire dal 21 marzo inizieranno gli esami di abilitazione venatoria per quasi 500 ragazzi in attesa di questo momento da quasi 3 anni. Si avvisa che le sedute di esame saranno due alla settimana e si svolgeranno presso il Palazzo Ex Provincia di Via Sant’Anna II Tronco Località Spirito Santo. Ulteriori informazioni possono essere reperibili presso il Settore Ufficio Caccia e Pesca della Città Metropolitana di Reggio Calabria o presso le sedi delle associazioni venatorie site nel territorio di Reggio Calabria e provincia”.

Il Circolo auspica che “le proposte portate avanti attraverso la testata Strettoweb quali la riduzione delle tasse venatorie, l’inserimento all’interno del piano faunistico regionale di piani di contenimento alle specie “nocive”, l’avvio di immissioni e reintroduzione di specie stanziali cacciabili e tutte quelle possibili idee ed azioni concrete di efficienza e promozione della caccia nel nostro territorio possano avere concretezza, nel rispetto della legge quadro nazionale venatoria, affinché l’attività venatoria quale tradizione e indotto economico della nostra Regione possa avere linfa vitale nella prospettiva di un ricambio generazionale concreto, a vantaggio per l’attuale e futuro contesto territoriale venatorio”.

Il Circolo della caccia inoltre “plaude l’attività svolta in Aspromonte dal Circolo Cacciatori di Giffone che come ogni anno ha organizzato, arrivando alla nona edizione in data 27 febbraio 2022, la giornata in cui sono stati ripuliti i boschi dai bossoli e plastiche varie in collaborazione con la Protezione Civile “San Bartolomeo” e con il patrocinio del Comune di Giffone. Questa è l’ulteriore dimostrazione, qualora ce ne fosse bisogno, che il cacciatore è il vero paladino dell’ambiente”.

Il Circolo Gli Amici della Caccia inoltre ricorda “a tal proposito che la Fondazione UNA, insieme ai suoi soci Federcaccia, Enalcaccia e Arcicaccia, ha scelto di investire nuovamente in un’attività che coinvolgerà attivamente le realtà del territorio calabrese, guardando all’obiettivo condiviso da tempo di dar valore, anche in termini di comunicazione, alla figura del cacciatore a livello nazionale come paladino del territorio. Ogni associazione venatoria partner di UNA infatti avrà modo, seguendo delle linee guida redatte da Fondazione UNA, di aderire a “Operazione Paladini del Territorio” e dare il proprio contributo alla tutela delle aree verdi. Il progetto si svolgerà in una data a discrezione della realtà territoriale tra il 21 maggio e il 29 maggio, ovvero nella settimana dedicata in Italia alla Biodiversità”.