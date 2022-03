Messina: risarcimento dei danni causati dal maltempo, entro il 31 marzo la presentazione delle richieste

23 Marzo 2022 13:45

Messina: i cittadini che hanno subito danni alle abitazioni private e/o alle attività economiche e produttive, per accedere ad eventuali forme di ristoro, potranno compilare i modelli B1e C1, scaricabili sul sito istituzionale del comune

A seguito degli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nel mese di Ottobre 2021, in particolare nelle giornate del 5, dal 13 al 14, dal 22 al 26, dal 28 al 31; e dall’8 al 17 novembre 2021, il Dipartimento di Protezione Civile Regionale in conformità alla dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sta procedendo alla predisposizione di un piano di interventi urgenti, ai sensi dell’art. 1 c. 3 e art. 4 dell’OCDPC n. 853 del 24.01.2022. Pertanto, al fine di avere un quadro esaustivo dei danni provocati dagli eventi occorsi, i cittadini che hanno subito danni alle abitazioni private e/o alle attività economiche e produttive, per accedere ad eventuali forme di ristoro, potranno compilare i modelli B1e C1, scaricabili sul sito istituzionale www.comune.messina.it nella Sezione Informazioni. Le richieste dovranno essere trasmesse entro il 31 marzo 2002, all’indirizzo protocollo@pec.comune.messina.it.