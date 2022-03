Messina, domani convegno dal titolo “dall’esperienza di coprogettazione alla responsabilità dell’attuazione. I Segretari a confronto sulle sfide del PNRR”

24 Marzo 2022 09:34

Si svolgerà domani venerdì 25 marzo, dalle ore 9 alle ore 13.30, nel Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni il convegno sul tema “Dall’esperienza di coprogettazione alla responsabilità dell’attuazione. I Segretari a confronto sulle sfide del PNRR”, organizzato dalla Città Metropolitana di Messina. I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali del Commissario Straordinario della Città Metropolitana di Messina Leonardo Santoro ai quali seguirà l’introduzione della Segretaria Generale della Città Metropolitana di Messina Maria Angela Caponetti che tratterà il tema “La comunità di pratiche strumento di coordinamento per lo sviluppo di politiche pubbliche integrate”.

La mattinata, suddivisa in due tavoli di confronto vedrà, dalle ore 9 alle ore 10.45 una prima fase di interventi che saranno articolati come segue:

– Paolo Testa (ANCI – Responsabile Area Studi e ricerche, Politiche per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, Responsabile del progetto Metropoli Strategiche)

“Il supporto di ANCI alle città metropolitane per l’attuazione del PNRR”

– Matilde Ferraro (Esperta ANCI – Metropoli Strategiche)

“L’esperienza della Città Metropolitana di Messina nella costituzione e formazione del Tavolo di Pratiche”

– Caterina Malara (già Esperta ANCI – Metropoli Strategiche)

“La semplificazione negli appalti “

– Salvo Puccio (Dirigente della Città Metropolitana di Messina)

“L’ufficio del PNRR nella Città Metropolitana di Messina”

Dalle ore 11 alle ore 13.30 sarà avviato un secondo tavolo di confronto che si svilupperà con ulteriori interventi:

– Evelina Riva (Segretaria Generale del Comune di Reggio Calabria)

“I Segretari chiamati alla messa in opera: le nuove assunzioni per l’attuazione del PNRR”

– Mario Puglisi (Segretario dei Comuni di Ali Terme e Nizza di Sicilia e Consigliere Nazionale UNSCP)

“Il rilancio della categoria e le nuove sfide per i giovani Segretari “

– Antonio Le Donne (Segretario Generale-Direttore Generale del Comune di Palermo e Vice Segretario Nazionale UNSCP)

“La nuova visione sindacale per una centralità del ruolo dei Segretari nelle autonomie locali”

– Sonia Lamberti (Segretaria Comuni del Lazio e Componente Segreteria Nazionale UNSCP)

“Confronto con gli Aspiranti Segretari “

– Interventi liberi

– Light lunch ore 13.40

L'iscrizione all'evento è possibile da remoto o in presenza (capienza limitata e green pass obbligatorio) e al termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione. L'organizzazione è stata curata dalla Segreteria Generale dell'Ente e, in particolare, dall'Ufficio Processi partecipativi delle comunità locali, responsabile Pina Giarraffa, e dall'Ufficio Unico della Formazione, responsabile Maria Luisa Sodo Grasso.