16 Marzo 2022 17:41

Roccella Jonica: fermato motoveliero con a bordo 104 migranti di varie nazionalità

Un motoveliero con a bordo 104 migranti è stato fermato poche ore della Guardia di Finanza a 20 miglia da Roccella Jonica, in provincia di Reggio Calabria. I migranti a bordo sono di varie nazionalità tra cui Siria, Egitto, Iraq e sono presenti anche minori. In corso in queste ore i consueti accertamenti sanitari.