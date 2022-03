Aperti i casting per Miss Mondo Calabria, casting ufficiale a Gioia Tauro

8 Marzo 2022 20:50

La nota Agenzia calabrese “Andrea Cogliandro Eventi” ha avuto l’incarico di rappresentare in esclusiva per la Regione Calabria Miss Mondo, il concorso di bellezza e talento più antico e prestigioso al mondo. Miss Mondo Calabria infatti si farà il look partendo dall’organizzazione di un casting ufficiale che si terrà a Gioia Tauro giorno 20 Marzo dalle ore 14 nella sala comunale ‘Fallara’ nel cuore della Città. Un Casting di presentazione di tutte le ragazze iscritte, organizzato nella massima serietà e professionalità con shooting fotografici, make-up a cura del centro estetico ‘Beauty Elite’ di Reggio Calabria e Hair Stylist a cura del centro di Clarissa De Domenico. “Abbiamo un gran numero di ragazze iscritte da tutta la Regione -commenta il patron Regionale ‘Andrea Cogliandro’ dell’agenzia di eventi e spettacoli ‘Andrea Cogliandro Eventi’ – e per questo ho deciso di organizzare un Casting aperto a tutte le future Miss che volessero mettersi in gioco in uno dei concorsi di bellezza più prestigiosi al Mondo per poi iniziare con le selezioni ufficiali e invito le ragazze che le iscrizioni sono aperte sul sito www.missmondo.it”.

Per qualsiasi altra informazione contattare l’agenzia Andrea Cogliandro Eventi (email:andreacogliandroeventi@live.com).