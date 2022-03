Al via i week end di “Sicilia Vera”: De Luca apre ufficialmente la campagna di tesseramento rilanciando l’organizzazione sul territorio

7 Marzo 2022 18:03

Messina: Sicilia Vera, il movimento fondato da Cateno De Luca, scende in campo e apre ufficialmente la campagna di tesseramento rilanciando l’organizzazione sul territorio

Sicilia Vera, il movimento fondato da Cateno De Luca, scende in campo e apre ufficialmente la campagna di tesseramento rilanciando l’organizzazione sul territorio. “La fase che si delinea davanti a noi è particolarmente importante. Sono davvero tante le amiche e gli amici che ogni giorno manifestano la volontà di essere protagonisti del progetto di Sicilia Vera. Ecco, afferma De Luca, ciascuno di noi con il proprio impegno può fare la differenza ed essere protagonista. Il momento è ora”. Sicilia Vera ha messo in moto la propria macchina organizzativa con l’obiettivo chiaro e primario di offrire finalmente un’alternativa di governo valida alla Sicilia e liberarla una volta per tutte da quanti in questi anni hanno occupato palazzi e poltrone pensando solo ai propri interessi. “Gireremo la Sicilia- spiega Cateno De Luca- per illustrare il nostro progetto e per incontrare tutti coloro che vogliono farne parte. È arrivato il momento, prosegue De Luca, di dimostrare la voglia di cambiamento mettendoci la faccia. Faremo tutto alla luce del sole. Chi vuole avvicinarsi a noi sappia che non c’è margine per trattative di alcun genere. Questa terra –evidenzia De Luca– ha già avuto troppi parassiti. Non ne servono di nuovi”. Sicilia Vera apre dunque la campagna di tesseramento promuovendo una serie di incontri sul territorio. “I week end di Sicilia Vera” rappresenteranno l’occasione per avviare insieme a quanti vorranno crederci la costruzione di una nuova fase politica per l’Isola. La presentazione ufficiale del progetto avverrà mercoledì 9 marzo nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà alle ore 9:30 in piazza Municipio a Messina.