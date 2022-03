16 Marzo 2022 16:31

Aeroporto di Reggio Calabria, Russo (Cisl): “ripristinare il volo del mattino per Roma. Importante riportare la struttura aeroportuale alla piena efficienza”

“Il ripristino dei voli per Milano Linate dall’aeroporto “Tito Minniti” a partire dal 27 marzo, annunciato dal Presidente della Giunta regionale Roberto Occhiuto – afferma in un comunicato Tonino Russo, Segretario reggente della Cisl di Reggio Calabria e Segretario generale della Cisl calabrese – è un primo, ottimo risultato per il rilancio dell’aeroporto. Ora è urgente ripristinare il volo del mattino per la Capitale e il volo di rientro alla sera, perché la mobilità nel trasporto aereo Reggio Calabria-Roma rappresenta, anche per la città di Messina, un aspetto fondamentale in un processo di sviluppo. Si tratta di un investimento la cui sostenibilità sarà senza dubbio garantita dalle esigenze del territorio. Altrettanto urgente è assicurare la piena efficienza della struttura aeroportuale. Ciò sosterremo – conclude il Reggente della CISL reggina – nella riunione dei sindacati confederali con la task force comunale per l’Aeroporto dello Stretto, fissata per venerdì 18 marzo”.