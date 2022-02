Covid, Sileri: “un positivo asintomatico deve poter condurre la propria vita normalmente”. E fissa una scadenza

1 Febbraio 2022 17:16

Le parole del sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri in merito al “futuro” del positivo asintomatico

“Dovremo arrivare anche all’eventualità che una persona positiva asintomatica possa condurre la sua vita normalmente usando la mascherina ffp2 per qualche giorno ma senza dover uscire dal mercato del lavoro, dalla socialità e da tutto ciò da cui oggi è tagliata fuori a causa di una semplice positività senza sintomi. Si tratta di una valutazione da fare nei prossimi giorni o massimo qualche settimana. Credo che in un paio di settimane, quando vedremo un calo importante delle terapie intensive, questo potrà essere sicuramente fatto”. Lo ha detto, a Sky Tg24, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, nelle ultime settimane sempre abbastanza “aperturista” all’ipotesi di eliminare le restrizioni in atto in tema Covid. Aveva annunciato che il 31 finirà lo stato di emergenza e che entro l’estate anche il Green Pass verrà indebolito e via via eliminato.