Covid, la Calabria è la Regione meno colpita d’Europa ma col 90% di vaccinati e il Super Green Pass ha il triplo dei morti e il +630% dei contagi di un anno fa [DATI]

15 Febbraio 2022 13:55

Il confronto dei dati Covid in Calabria tra il 14 gennaio-14 febbraio 2021 e lo stesso periodo del 2022: aumento di casi, ospedalizzati e decessi, ma situazione comunque contenuta e relativa (per i nuovi casi) all’avvento di Omicron e alle nuove regole sulle quarantene

La situazione relativa al Covid in Calabria non è drammatica, per fortuna. La punta dello Stivale resta la Regione meno colpita d’Europa, con 2 mila morti da inizio pandemia su un totale della popolazione di 2 milioni di abitanti. Un rapporto, quello del tasso di mortalità (morti su popolazione totale), che è talmente tanto basso da non avere eguali in nessuna altra Regione del Vecchio Continente. Allo stesso modo, però, il confronto tra l’ultimo mese di quest’anno (dal 14 gennaio al 14 febbraio 2022) e lo stesso periodo di un anno fa è impietoso, con numeri sensibilmente peggiori. Abbiamo avuto infatti il +630% dei contagi e il +140% dei decessi, nonostante il 90% della popolazione calabrese sia vaccinata e ogni attività sociale sia vincolata all’utilizzo del Super Green Pass, misura che dimostra ancora una volta la sua inutilità in termini sanitari.

Una situazione che, seppur peggiore – è giusto precisarlo – comunque non ha connotati di drammaticità in termini assoluti, anzi è decisamente contenuta rispetto ai numeri della pandemia nel resto d’Italia e d’Europa. Il peggioramento della situazione rispetto a un anno fa, soprattutto quello dei contagi, è dovuto a una serie di fattori: Omicron, innanzitutto, una variante decisamente più contagiosa, ma anche il netto aumento del numero di persone sottoposte a tampone (+142%), quest’anno disponibile anche nelle farmacie a differenza di un anno fa. E non dimentichiamo le regole meno stringenti sulle quarantene, ridotte per i positivi ed eliminate per i contatti dei positivi vaccinati da meno di 4 mesi, che significa automaticamente maggiore liberta di circolazione per asintomatici o positivi che non hanno alcun motivo ragionevole di sottoporsi a tampone.

Ma vediamo nel dettaglio la situazione, con relativi grafici, illustrata in maniera molto puntuale dal dott. Luca Fusaro.

Nuovi positivi

Iniziamo il confronto prendendo in esame i contagi. Tra il 14 gennaio e il 14 febbraio 2021 erano 7.700, nello stesso periodo di quest’anno 56.495 (+633,7%).

Tamponi e casi testati

Vediamo se il motivo di un così forte aumento dei contagi è stato l’aumento dei tamponi.

I tamponi sono cresciuti del 288,9%, mentre i casi testati del 193,4% quindi l’aumento dei contagi del 633,7% deriva solo in parte dalla crescita dell’attività di testing.

Tasso di positività

Il tasso di positività calcolato sui casi testati nel 2021 è 10,4%, nel 2022 risulta 26,1%.

Ospedalizzati

Il 14 febbraio 2021 il 9,6% degli ospedalizzati era in terapia intensiva, 14 febbraio 2022 sono l’8,2%.

I 228 ospedalizzati del 14 febbraio 2021 diventano 380 nello stesso giorno del 2022 (+66,7%). Il 14 febbraio 2021 dei 228 ospedalizzati 206 erano in area medica e 22 in terapia intensiva; il 14 febbraio 2022 dei 380 ospedalizzati 349 (+143) sono in area medica e 31 in terapia intensiva (+9). Dal 14 gennaio al 14 febbraio 2021 i pazienti in ospedale sono scesi da 313 a 228 (-27,2%), dal 14 gennaio al 14 febbraio 2022 da 446 a 380 (-14,8%).

Guariti

Dal 14 gennaio al 14 febbraio 2021 i guariti furono 10.433, nello stesso periodo del 2022 risultano 42.859 (+310,8%).

Decessi

Impietosa l’analisi sui decessi, 126 tra il 14 gennaio e il 14 febbraio 2021, ben 308 nello stesso periodo del 2022 (+144,4%). Nel mese preso in esame 14 gennaio-14 febbraio 2021 eravamo all’inizio della campagna vaccinale, analizziamo la situazione al 15 febbraio 2022.

Vaccini

Al 15 febbraio (aggiornamento ore 06:41) il 3,1% della popolazione over 12 è in attesa della 2ᵃ dose (n. 52.321), l’86,1% ha effettuato la 2ᵃ dose o “monodose” Jannsen (n. 1.436.725), il 10,8% non ha ricevuto alcuna dose (n. 179.894), l’89,2% ha ricevuto almeno una dose di vaccino (n. 1.489.046), il 62,1% ha completato il ciclo vaccinale 3ᵃ dose (n. 1.035.952). Gli over 50 che hanno effettuato la 2ᵃ dose o “monodose” Jannsen sono 751.410 su 835.210 (90%), 771.720 hanno ricevuto almeno una dose (92,4%), 20.310 sono in attesa della 2ᵃ dose (2,4%), 63.490 non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino (7,6%), il 74,7% ha completato il ciclo vaccinale 3ᵃ dose (n. 623.738).

Vediamo in dettaglio la percentuale di vaccinati per fasce di età.

Sono 1.035.952 le persone che hanno ricevuto la terza dose pari al 62,1% della popolazione over 12 e al 72,1% di coloro che hanno effettuato la 2ᵃ dose o monodose Johnson & Johnson – Jannsen. Sono 623.738 su 835.210 (74,7%) gli over 50 che hanno ricevuto la dose booster pari all’83% di coloro che hanno ricevuto le prime due (n. 751.410). Al 1° Gennaio 2021 (Fonte Istat pop. residente) i bambini da 5 a 11 anni sono 116.709, quelli in attesa di seconda dose sono 18.339, con 2ᵃ dose 31.146, senza alcuna dose 67.224 (57,6%).