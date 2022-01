30 Gennaio 2022 23:49

Reggio Calabria, l’incidente è stato autonomo: una persona è rimasta ferita

Un brutto incidente stradale si è verificato questa sera sulla Jonio-Tirreno tra Mammola e Gioiosa Ionica in provincia di Reggio Calabria. Il sinistro è stato autonomo, un’auto, per cause ancora in fase di accertamento, è andata a sbattare contro il guard-rail. Il bilancio è di un ferito che è stato trasportato in Ospedale. Sul posto è intervenuta la Polizia.