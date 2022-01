Reggio Calabria, non c’è ancora la delibera sul Mediterranean Life. Falduto si arrabbia: “le prese in giro non ci piacciono”

24 Gennaio 2022 17:16

Reggio Calabria, la delibera sul Mediterranean Life non è ancora stata pubblicata nonostante l’approvazione dell’emendamento in Consiglio Comunale dello scorso novembre: l’imprenditore Falduto si arrabbia e chiede risposte

Un progetto futuristico, tra i più importanti mai eseguiti a Reggio Calabria, che ancora non è però stato realizzato nonostante la progettazione esista da qualche anno. Lo scorso novembre, poi, una svolta, con l’approvazione dell’emendamento in Consiglio Comunale. Ma da quell’episodio, tutto fermo. Il riferimento va al Mediterranean Life, grande opera che riqualificherebbe l’area sud della città. L’ideatore del progetto, l’Architetto reggino Giuseppe Falduto, sui social ha denunciato il grave stato di fermo in merito alle procedure relative ai lavori.

“Il 23 Novembre 2021 – ha scritto l’imprenditore ripercorrendo le fasi della vicenda – il Consiglio Comunale ha approvato l’emendamento che dava incarico al Sindaco di avviare l’accordo di programma per realizzare MEDITERRANEAN LIFE considerando il progetto come strategico per lo sviluppo turistico della Città di Reggio Calabria, ad oggi la DELIBERA NON È STATA ANCORA PUBBLICATA E NESSUNO HA RITENUTO OPPORTUNO CONVOCARE UN INCONTRO. COSA DOBBIAMO PENSARE??? Le prese in giro non ci piacciono, se volete ostacolare questa iniziativa fatelo alla luce del sole, correggete la delibera e dite NO”.