12 Gennaio 2022 15:55

Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha reso noto di aver avviato l’iter per la realizzazione dello studio progettuale a tre campate del Ponte sullo Stretto

Parte la procedura per la realizzazione di uno studio di fattibilità tecnico-economica per l’attraversamento dello Stretto di Messina. Lo ha reso noto il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, al Consiglio dei Ministri di oggi. Lo studio – si legga in una nota – dovrà prendere in esame la soluzione progettuale del “ponte aereo a più campate“, in relazione ai molteplici profili evidenziati nella relazione dell’apposito gruppo di lavoro.