Ex Reggina, Mastour al Foggia? La stoccata di Zeman: “da grande non ha mai visto palla”

24 Gennaio 2022 13:44

Uno ha perso tanti treni in carriera, anche per colpe non sue, l’altro si è ridimensionato a causa del suo essere sincero e diretto. E anche ora, dopo decenni in panchina, non ha cambiato i tratti della sua personalità. Il riferimento è a Zdenek Zeman e al giudizio su Hachim Mastour. L’italo-marocchino, dopo la rescissione con la Reggina, è svincolato e nella giornata di ieri è stato intravisto allo stadio Zaccheria per Foggia-Latina. I giornali locali hanno ipotizzato di un possibile approdo in rossonero, ma il boemo ha spento sul nascere ogni indiscrezione: “Da piccolo sapeva giocare, era tecnicamente bravo, ma da grande non ha mai visto la palla“, ha detto in maniera categorica.