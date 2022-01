Covid: Pfizer avvia la sperimentazione clinica del vaccino contro Omicron

25 Gennaio 2022 13:08

La casa farmaceutica ha affermato di star individuando fino a 1.420 adulti sani di età compresa tra i 18 ei 55 anni per realizzare lo studio

Pfizer BioNTech ha annunciato oggi di aver avviato la sperimentazione clinica per testare il vaccino anti Covid-19 aggiornato per proteggere dalla nuova variante Omicron del coronavirus Sars-Cov-2 che a causa della sua contagiosità si sta diffondendo molto velocemente. La casa farmaceutica ha affermato di star individuando fino a 1.420 adulti sani di età compresa tra i 18 ei 55 anni nello studio, che valuterà se il vaccino specifico per Omicron è sicuro e genera una forte risposta immunitaria. I partecipanti saranno divisi in tre gruppi – completamente vaccinati, completamente vaccinati e potenziati, non vaccinati – che determineranno la risposta ricevuta con una, due o tre dosi del vaccino.