Calabria, quando arriva la nomina del sub-commissario Bortoletti? Il M5S fa pressioni al Governo

19 Gennaio 2022 15:05

I deputati Giuseppe D’Ippolito e Paolo Parentela scrivono una nota al Governo

“Il governo intervenga subito per garantire l’immediato insediamento del colonnello dei carabinieri Maurizio Bortoletti quale sub-commissario alla Sanità calabrese. Dalla sua nomina, del 18 novembre scorso, sono già passati due mesi, cioè un tempo enorme, tra l’altro con la quarta ondata virale in corso. Non va dimenticato che le aziende del Servizio sanitario della Calabria hanno risaputi e grossi guai di bilancio, per risolvere i quali il Consiglio dei ministri scelse proprio Bortoletti, in virtù delle sue competenze e capacità in questa materia”. Così in una nota congiunta i deputati calabresi del M5s Giuseppe D’Ippolito e Paolo Parentela.

Dopo l’annuncio del presidente Roberto Occhiuto, non è seguita l’ufficialità dell’esecutivo nazionale. Così i due grillini aggiungono: “confidiamo che il governo ci ascolti e che, soprattutto, dia un nuovo segnale di attenzione per il territorio, posto che il Servizio sanitario della Calabria ha bisogno di risposte rapide, anche di chiarezza sui pagamenti e circa lo stato dei debiti delle aziende pubbliche della salute”. “Pertanto – concludono i due deputati – ci aspettiamo che il governo si attivi direttamente, in modo che il sub-commissario Bortoletti possa insediarsi già dalla prossima settimana”.