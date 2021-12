Minuti di paura a Roma: nigeriano con coltello punta i poliziotti, arrestato. Il VIDEO shock

4 Dicembre 2021 20:26

L’episodio si è concluso con l’arresto del 36enne nigeriano, tempestivo l’intervento dei poliziotti che lo hanno immobilizzato senza ricorrere all’utilizzo delle pistole

Momenti di grande tensione oggi pomeriggio a piazza dei Cinquecento, proprio di fronte alla stazione Termini di Roma, dove un uomo armato di un grosso coltello ha seminato il panico. Il video girato sabato 4 dicembre mostra i momenti più concitati, con i poliziotti (armati di manganello, nessuno tira fuori la pistola) intervenuti per sedare l’uomo, un nigeriano di 36 anni, che urla frasi minacciose e punta gli agenti con l’arma tagliente. I poliziotti tentano di circondarlo e impedire che si avvicini ai passanti, mentre una donna, anche lei africana, interviene urlando contro i gli agenti contribuendo a rendere la situazione ancora più tesa.

L’uomo, per un attimo, è riuscito ad avvicinarsi pericolosamente a uno degli agenti e gli altri riescono tempestivamente a immobilizzarlo. Il 36enne aveva iniziato a dare segni di squilibrio poco prima, alla fermata del tram 5 in via Giolitti. Raggiunto dalla polizia era poi scappato in piazza dei Cinquecento dove è stato poi disarmato e arrestato per “minaccia aggravata, resistenza e porto abusivo di armi”. Di seguito il link per il video.