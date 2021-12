Reggio Calabria: a Sbarre Centrali non funzionano i semafori, ma i lampioni in pieno giorno si [VIDEO]

1 Dicembre 2021 16:38

La segnalazione di Simone Macheda, Presidente del Comitato del Quartiere Rione Marconi-Sbarre

Può certamente capitare che un semaforo sia guasto, ma che il disservizio duri per oltre un mese e nello stesso punto ci siano lampioni della luce che vengono accesi in pieno giorno, beh, questo forse no. E’ quanto accade ormai da circa 38 giorni a Sbarre Centrali, una delle principali vie di Reggio Calabria, nell’incrocio con Via Itria. A segnalare l’episodio è Simone Macheda, Presidente del Comitato del Quartiere Rione Marconi-Sbarre, che nonostante la segnalazione agli uffici comunali preposti non ha visto prendere nessun provvedimento.

“Il Sottoscritto Simone Macheda N.Q. di Presidente del Comitato del Quartiere Rione Marconi-Sbarre, chiede con la presente PEC di ripristinare la normale viabilità dovuta al malfunzionamento dei semafori posti nel tratto che interseca un’importante incrocio posto in via Sbarre Centrali n° 320, Chiesa di Santa Maria Odigitria comunemente chiamata “Chiesa delle catene”. Oltre a ciò si è riscontrato che dal numero civico 320 andando verso il n° 270 sempre a Sbarre Centrali, i lampioni funzionano anche nelle ore diurne, questo produce oltre a costi superflui, lo sfasamento notturno, non garantendo così il funzionamento ottimale”, recita il testo del rappresentante dei cittadini Rione Marconi-Sbarre.