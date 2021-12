Reggina, riflessioni in corso: trema Aglietti. La situazione

12 Dicembre 2021 23:40

La posizione del mister Alfredo Aglietti è in bilico dopo la clamorosa sconfitta 0-4 contro l’Alessandria, la società si chiude nel silenzio stampa, adesso è tempo di fare delle valutazioni

Riflessioni in corso. Dopo una sconfitta del genere, c’è poco da dire. E infatti la Reggina si è chiusa nel silenzio. Contro l’Alessandria si è materializzato il quinto stop consecutivo e gli alibi e le scusanti sono terminate. La prestazione di questa sera è stata imbarazzante, incommentabile, come scritto nelle nostre pagelle. A fine gara ci si attendeva un segnale, ma non c’è stato. A fine match i dirigenti sono andati via e hanno deciso di non parlare e di non far parlare i tesserati. E’ evidente, però, come la posizione di Aglietti sia fortemente in bilico. Le riflessioni ci sono e le valutazioni vanno fatte, al netto della parola “fiducia” concessa finora. La sconfitta di oggi ha evidenziato un netto scollamento tra la squadra e il suo allenatore e non pare possa esserci altra soluzione oltre l’esonero. Da ricordare come l’opzione “terzo allenatore in busta paga” sia da ponderare in ogni sua sfaccettatura, soprattutto in un momento del genere con i costi da contenere e le spese da ridurre a causa della batosta Covid. Infatti, oltre ad Aglietti, sotto contratto c’è ancora Mimmo Toscano.