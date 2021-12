Calabria, Nicola Irto lancia la candidatura alla segreteria regionale del Partito Democratico

30 Dicembre 2021 16:54

Calabria, Irto: “è ora che il Pd calabrese torni a eleggere la sua classe dirigente e ad avere la sua autonomia e la sua credibilità”

Il capogruppo del Pd alla Regione Calabria, Nicola Irto, ha illustrato in una conferenza stampa a Lamezia Terme, i motivi della sua candidatura alla guida dei Dem: “è ora che il Partito Democratico calabrese torni a eleggere la sua classe dirigente e ad avere la sua autonomia e la sua credibilità. Non mi pongo come il candidato di una parte ma come candidato di un partito unito ma plurale, tutte le sensibilità devono sentirsi rappresentate dalla mia candidatura”.

Reggio Calabria, Enzo Marra: “sarò al fianco di Irto”

“Nicola Irto candidato alla Segreteria regionale del Partito Democratico è nell’ordine naturale delle cose. Una grande comunità politica può ritrovarsi solo se ha un punto di riferimento solido al quale affidare un percorso di ripartenza e di ascolto”, è quanto afferma Enzo Marra, presidente del consiglio comunale di Reggio Calabria. “La sua esperienza, la sua lucidità e la sua capacità di attrarre forze positive saranno quei valori, compagni di viaggio, che lo porteranno alla guida del PD regionale. Sarò al suo fianco, come sempre, e con la consapevolezza che il mio contributo varrà lo sforzo di costruire una classe dirigente all’altezza della Calabria, e dei calabresi“, conclude.