Calabria: è emergenza migranti. Circa 200 persone salvati da eroici soccorritori nel mare in tempesta a Crotone e Badolato. I VIDEO

4 Novembre 2021 19:02

Calabria: è emergenza migranti. Circa 200 persone in salvo grazie al coraggio di un gruppo di soccorritori che non hanno esitato ad entrare in mare a Crotone e Badolato

E’ emergenza migranti in Calabria. Ormai da settimane si susseguono sulle nostre coste numerosi sbarchi di disperati. Spettacolari i salvataggi avvenuti nella scorsa notte a Crotone e Badolato. Nel primo caso 74 immigrati, a bordo di una barca a vela, hanno rischiato tantissimo a causa di una forte risacca del mare e il basso fondale hanno reso molto complesse le operazioni di soccorso svolte con l’impiego di una motovedetta e soccorritori marittimi della Guardia Costiera che hanno prestato una prima assistenza i migranti in difficoltà. L’intervento via terra di militari della Guardia Costiera, Vigili del Fuoco, Croce rossa e forze di polizia ha consentito, attraverso una catena umana, lo sbarco di tutti i migranti, tra cui vi erano 11 donne e 15 bambini.

A Badolato è stato effettuato un altro soccorso ad un peschereccio spiaggiato con circa 120 migranti a bordo. Le condizioni meteo marine particolarmente avverse hanno reso difficoltose le operazioni di soccorso svolte dei soccorritori marittimi della Guardia Costiera e del personale dei Vigili del fuoco. Durante le operazioni, è stata garantita una cornice di sicurezza in mare con l’impiego di due motovedette della Guardia Costiera.