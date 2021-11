Sanità in Calabria, FIL scrive al Commissario Occhiuto: “ecco tre spunti per il Piano di rientro”

13 Novembre 2021 10:06

L’associazione FIL/CNAL di Reggio Calabria scrive una lettera al neo presidente di Regione eletto Roberto Occhiuto. In una nota firmata dal Segretario Regionale Sergio Marino e dal Commissario Nazionale Giuseppe Martorano si pone l’accento sulla Sanità in Calabria, essendo il governatore nominato anche Commissario ad acta. “Abbiamo accolto con soddisfazione la Sua nomina quale nuovo Commissario per la Sanità in Calabria – si legge – : da tempo abbiamo segna lato i guasti provocati da un sistema commissariale che ha tentato di importare un modello di sviluppo da esperienze del tutto diverse dalla nostra realtà finendo, nei fatti, con il distruggere il poco di buono che avevamo senza peraltro riuscire a fornire soluzioni alternative; il tutto ovviamente a discapito dei servizi offerti al cittadino calabrese. Avevamo segnalato ai suoi predecessori la necessità di una organicità di interventi che non poteva tradursi semplicemente in tagli lineari alla spesa sanitaria ma doveva accompagnarsi ad una razionalizzazione delle risorse strutturali ed umane: il tutto purtroppo è rimasto inascoltato facendo di noi facili “Cassandre” allo scoppio della pandemia da Covid-19”.

“Oggi vediamo la possibilità di una vera ripartenza, anche per la Sua conoscenza della realtà calabrese che, insieme alla Sua determinazione, costituisce sicuramente un valore aggiunto. Vogliamo dunque fornirle alcuni spunti di riflessione per il percorso che dovrà intraprendere, relativi ad una semplificazione del sistema sanitario calabrese, troppo frammentato tra Aziende Provinciali e Aziende Ospedaliere”, prosegue il comunicato che poi presenta alcuni spunti su cui ragionare: