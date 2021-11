Reggio Calabria cammina verso Cambridge, l’iniziativa ‘Green’ dell’IH British School: “40.000km walk” e la chiamata ai reggini per la tutela dell’ambiente

29 Novembre 2021 18:03

Anche IH British School di Reggio Calabria partecipa all’iniziativa “40.000 km Walk” proposta dal network IH World Orgnisation: il progetto internazionale per sensibilizzare sul tema dell’educazione ambientale

Un messaggio significativo e di sensibilizzazione affinché ognuno di noi possa imparare ad avere maggiore rispetto dell’Ambiente. E’ questo lo scopo dell’iniziativa “40.000 km Walk” di International House World Orgnisation (network di 160 scuole presenti in 52 paesi diversi) alla quale sta partecipando anche IH British School di Reggio Calabria, sempre attenta alle tematiche generali e pronta a dare il proprio contributo alla causa. Una sorta di sfida internazionale tra tutti gli Istituti che appartengono alla comunità, che gareggiano tra di loro per cercare di raggiungere il migliore risultato. Una “competizione” dal fine assolutamente nobile: il tema dei cambiamenti climatici è tornato al centro del dibattito internazionale con la Conferenza delle Nazioni Unite (Cop26) tenutasi poche settimane fa nel Regno Unito, precisamente a Glasgow, che ha stabilito diversi accordi tra gli Stati di tutto il Mondo. Affinché i risultati possano essere raggiunti, è necessario che ognuno nel suo piccolo dia un segnale concreto. E far partire questo messaggio dalle scuole è molto importante, perché insegnare il rispetto per la natura, la distinzione fra energie rinnovabili e non rinnovabili, le cause che provocano l’inquinamento ambientale e come agire per sprecare meno risorse, diventa imprescindibile per formare dei cittadini consapevoli e in grado di vivere un domani per il bene della comunità.

IH British School sta così “camminando verso Cambridge”. Dal 1° ottobre ad oggi, i team dei vari istituti presenti in tutto il mondo stanno fornendo il proprio contributo ed anche la scuola reggina ha fatto il suo: in questi giorni infatti è stato completato l’obiettivo specifico, cioè quello di compiere a piedi i chilometri che dallo Stretto di Messina portano a Cambridge, città ovviamente simbolica per l’Istituto, situata nel Sud-Est dell’Inghilterra. “Unisciti a noi e all’intera comunità IH aiutandoci a percorrere un totale di 40.000 km (pari alla circonferenza della terra, per abbracciarla virtualmente) al fine di aiutare il pianeta. Ciò consentirà di risparmiare emissioni e incoraggerà tutti noi ad apportare modifiche per vivere una vita più sostenibile”, è il messaggio che lanciano sui social insegnanti e studenti. Per la scuola reggina questa è una vera chiamata al pubblico, aperta a tutti coloro che intendono partecipare. Dai genitori degli alunni, agli amici, passando per ogni cittadino reggino: tutti possono unirsi a questa “camminata”, testimoniando (perché no!) l’episodio anche con un tag a IH British School di Reggio Calabria (FB: @britishschoolrc INSTA: @ihbritishschoolrc) in un post pubblicato sui social.

Lavorare sull’educazione ambientale per IH British School significa non solo rendere accessibile ai giovani una maggiore consapevolezza delle caratteristiche dell’ecosistema in cui vivono, ma anche promuovere idee innovative che permettano una risoluzione efficace delle problematiche ambientali attuali. In questo senso si affianca al concetto di educazione ambientale anche quello di innovazione ‘green’ per la creazione di nuovi modelli di sostenibilità, a livello globale e deve partire da quello locale. E’ anche per questo che la scuola con sede a Reggio Calabria non vuole mancare a questa chiamata ed oltre a preparare i propri studenti dal punto di vista della conoscenza della lingua inglese si impegna in prima persona a formare bambini e bambine dai sani principi etici.

E allora raccogliamo l’invito e camminiamo!

Camminiamo lungo le meraviglie della nostra Via Marina (camminare lungo la via marina, avanti ed indietro vuol dire fare circa 6.000 passi, il 50% dei passi giornalieri consigliati per stare in forma), facciamo una telefonata di lavoro passeggiando, accompagniamo i bambini a scuola a piedi.

Let’s walk! INSIEME For OUR Future. #ihprotectourplanet #roadtocambridge

Segui IH British School Reggio Calabria ai seguenti indirizzi social:

https://www.instagram.com/ihbritishschoolrc/

https://www.facebook.com/britishschoolrc