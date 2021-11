Giusy Princi nominata vice presidente della Regione Calabria, la soddisfazione del gruppo metropolitano di Forza Italia

11 Novembre 2021 21:44

Reggio Calabria: il gruppo Metropolitano di Forza Italia plaude convinto la nomina di Giusy Princi a vice presidente della Regione Calabria

Il nuovo governo regionale avrà in Giusy Princi un perno fondamentale. Il neo vice presidente della Giunta proprio oggi ha lasciato ufficialmente la “sua” scuola, quel Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” diventato negli anni fiore all’occhiello di Reggio Calabria e non solo. Estremamente soddisfatto il gruppo Metropolitano di Forza Italia, composto da Giuseppe Zampogna e Domenico Romeo, il quale “plaude convinto la nomina di Giusy Princi a Vice Presidente della Regione Calabria. La designazione del neo governatore Roberto Occhiuto premia un profilo di altissimo livello professionale, dirigente scolastico che si è distinta per preparazione e competenza. Anche l’assegnazione delle deleghe testimonia la rilevanza del ruolo attribuito al Vice Presidente che dovrà trattare le materie relative a Istruzione, università, ricerca, Lavoro e formazione professionale; Bilancio, Sport, Politiche Giovanili, Musei, Biblioteche, Associazioni, Pari Opportunità, Azioni di Sviluppo per la Città Metropolitana di Reggio Calabria. Si tratta, per la gran parte, di materie alle quali la Dott.ssa Princi ha sempre dedicato particolare attenzione nel suo excursus professionale, ottenendo risultati notevoli che l’hanno proiettata ad un livello di apprezzamento che ha assunto rilievo nazionale. Mai come in questa occasione l’incarico politico riconosce il merito e la competenza e non costituisce un premio, così come è certo che la Vice Presidente saprà confermare in toto le sue doti manageriali misurandosi con gli innumerevoli problemi che attanagliano la nostra regione. Di particolare significato la delega relativa alla Città Metropolitana di Reggio Calabria che sancisce l’attenzione riservata dal Governo regionale e la rilevanza che si intende attribuire al nostro territorio nel contesto politico regionale. Di questo il gruppo Forza Italia ringrazia il Presidente Occhiuto, dandogli atto che la delega è stata assegnata ad una persona che saprà certamente valorizzare al meglio le potenzialità esistenti e concorrerà a creare le condizioni adeguate per lo sviluppo della Città Metropolitana. Al neo Vice Presidente gli auguri di un proficuo lavoro e l’assicurazione che il gruppo Forza Italia la sosterrà e la supporterà con convinzione, nella consapevolezza che i valori e i principi di cui è portatrice la Dott.ssa Princi sapranno dare impulso al rilancio della Calabria”, concludono.