Gioia Tauro: scovati con 6 chili di droga, arrestati un 57enne ed un 44enne. Una parte era nascosta in una lavatrice

12 Novembre 2021 10:28

A Gioia Tauro, nei giorni scorsi, i Carabinieri, con il supporto dei militari delle Squadre d’Intervento Operativo del 14° Battaglione Carabinieri di Vibo Valentia, hanno arrestato due soggetti, un 57enne e un 44enne del posto, per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente

A Gioia Tauro, nei giorni scorsi, i Carabinieri, con il supporto dei militari delle Squadre d’Intervento Operativo del 14° Battaglione Carabinieri di Vibo Valentia, hanno arrestato due soggetti, un 57enne e un 44enne del posto, per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. In particolare, nel corso di un servizio di controllo del territorio volto alla prevenzione e repressione dei reati in genere, i militari dell’Arma, hanno sottoposto a controllo un’auto di grossa cilindrata che percorreva ad elevata velocità la SS 111 diretta in autostrada, e insospettiti dall’atteggiamento alquanto nervoso assunto dagli occupanti, hanno eseguito una perquisizione del mezzo, a seguito della quale hanno rinvenuto, ben nascosta dietro i sedili, una busta contenente circa due chili e mezzo di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Dopo aver condotto i fermati presso la Stazione Carabinieri di Gioia Tauro per gli atti di rito, gli operanti hanno poi esteso il controllo di polizia anche presso le loro abitazioni, nell’eventualità che fosse detenuta altra sostanza stupefacente ad esito del quale, hanno infatti rinvenuto presso l’abitazione del 57 enne, celato dentro il cestello della lavatrice, un’altra busta di plastica contenente altra sostanza stupefacente del tipo marijuana, del peso complessivo di quasi 3 chili e mezzo. I due arrestati, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Palmi, in attesa della convalida degli atti.