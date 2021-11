Catania: strangola nel sonno il compagno di cella, arrestato pregiudicato

9 Novembre 2021 07:26

Catania: l’omicida ha strangolato il compagno di cella mentre dormiva nel carcere di Caltagirone

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri perché reo di aver strangolato il compagno di cella, mentre la vittima dormiva, il 3 gennaio scorso nel carcere di Caltagirone, nel Catanese.

L’attività investigativa, corroborata da accertamenti medico-legali, ha permesso di fare luce sulle cause del decesso del detenuto, inizialmente apparsa quale morte naturale. L’uomo era già agli arresti domiciliari, perché gravemente indiziato dell’omicidio del compagno di cella. In passato, inoltre, era stato condannato per omicidio e tentato omicidio.