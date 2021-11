Calabria, Occhiuto incontra i vertici regionali sanità: “accelerare sui vaccini”

26 Novembre 2021 10:38

Calabria: il presidente commissario alla sanità, Roberto Occhiuto, e il sub commissario, Maurizio Bortoletti, incontreranno i delegati territoriali del generale Figliuolo, i commissari delle Aziende sanitarie provinciali, e i responsabili dei dipartimenti di prevenzione

Oggi, venerdì 26 novembre, alle ore 12, presso gli uffici della Cittadella regionale, il presidente della Regione Calabria e commissario alla sanità, Roberto Occhiuto, e il sub commissario, Maurizio Bortoletti, incontreranno i delegati territoriali del generale Figliuolo, i commissari delle Aziende sanitarie provinciali, e i responsabili dei dipartimenti di prevenzione. La riunione sarà, tra le altre cose, anche l’occasione per programmare ulteriori iniziative per stimolare la campagna di vaccinazione, anche a domicilio e nelle scuole, attraverso l’utilizzo delle unità mobili messe a disposizione dalla struttura del commissario straordinario del governo per l’emergenza Covid.