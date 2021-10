La marcia dei No green Pass in Sicilia: i VIDEO delle manifestazioni a Catania e Siracusa

23 Ottobre 2021 21:46

La marcia dei No green Pass in Sicilia: manifestazioni in tutta l’Isola, le immagini da Catania e Siracusa con migliaia di persone in piazza

Prosegue senza sosta la protesta dei No Green Pass in tutta Italia: oggi numerose manifestazioni si sono svolte da Nord a Sud con migliaia di cittadini in piazza. Iniziative anche in Sicilia con eventi in tutte le principali città dell’Isola con Catania e Siracusa in prima fila.

A Catania manifestazione pacifica e colorata

La manifestazione dei No Green Pass a Catania si è svolta in modo pacifico con bandiere dell’Italia e uno striscione bianco con scritta nera e rossa “No Green pass”. Numerosi gli slogan contro il premier Draghi, per il lavoro e la libertà. All’iniziativa erano presenti circa mille persone.

I manifestanti a Siracusa: “libertà, libertà”

Numerose persone hanno partecipato alla manifestazione No Green Pass a Siracusa: il corte partito dal Foro Siracusano attraverso corso Umberto si è diretto verso piazza Archimede. Tanti gli striscioni e gli slogan: “Quelli come noi non mollano mai”, “Trieste chiama Siracusa risponde”, “libertà, libertà”.

In basso i VIDEO delle manifestazioni.