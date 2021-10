Green Pass sul lavoro, Zaia: “se il Governo non interviene sarà il caos, servono test fai da te alle aziende”

8 Ottobre 2021 12:31

Green Pass sul lavoro, le parole di Luca Zaia

“Adesso c’è la partita del 15 ottobre, dell’obbligo del Green pass sul lavoro. Non possiamo mettere in difficoltà le aziende. Se il Governo non prende in mano questa situazione prima del 15 sarà il caos. Facciamo in modo che le aziende possano usare i test ‘fai da tè e se la vedano direttamente con i loro lavoratori“. E’ l’appello che il governatore Luca Zaia fa al Governo sul tema del certificato verde per i lavoratori. “Ho fatto fare un conto – ha aggiunto – In Veneto abbiamo 590.000 persone in età lavorativa non vaccinate: anche fossero solo la metà che non lavorano, ne avremmo 300-350.000 da testare ogni 48 ore. Impossibile“.