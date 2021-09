Volley Reghion, altro nuovo arrivo: ingaggiata Ilenia Buonfiglio

10 Settembre 2021 10:37

Volley Reghion, ingaggiata Ilenia Buonfiglio: la nota della società

È arrivato un altro, ma non meno importante, tassello del roster della Volley Reghion. Si tratta di Ilenia Buonfiglio. Proveniente dai vivai lametini, la Buonfiglio è poi ha giocato a Matera, Spezzano Albanese, Agrigento e Messina. Negli ultimi tre anni è rimasta a Palmi, dove ha disputato sia B1 che B2. Ilenia quindi andrà a ritrovare la sorella Matilde, dopo la stagione passata che l’ha vista vestire la maglia del Palmi.

“Arrivo a Reggio con la gioia nel cuore. Nutro un immensa stima per il DS Zino Surace, il quale ha manifestato un infinita pazienza e ammirevole professionalità nei miei confronti – afferma – la sua tenacia ha fatto si che sposassi questo progetto, facendo leva su quelli che sono stati gli ultimi acquisti per me sinonimo si fiducia e legami che vanno oltre questo sport. Avere Irene Carrozza, Fabiola de Araujo e mia sorella Matilde in squadra significa partire con delle certezze – conclude – conosco il resto del gruppo e non vedo l’ora di incontrare loro e il resto della dirigenza. In bocca al lupo a tutti per questa nuova avventura”.