15 Settembre 2021 10:19

La Pallacanestro Viola conferma Vincenzo Giarmoleo nel ruolo di tesoriere del club anche per la stagione 2021-2022

La Pallacanestro Viola comunica di aver confermato Vincenzo Giarmoleo come tesoriere del club neroarancio per la stagione sportiva 2021/2022. Vincenzo, storico tifoso è un professionista del settore nuovamente pronto a mettersi in gioco per i colori neroarancio. Esperto, preciso e puntuale, la sua serietà e professionalità ne fanno un perno della Pallacanestro Viola. Il profilo perfetto per i conti della società di Via Nermesa.