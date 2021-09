Serie A, notte nerazzurra: l’Inter batte la Fiorentina e vola in testa, l’Atalanta supera il Sassuolo [CLASSIFICA]

21 Settembre 2021 22:48

Notte favorevole alle squadre nerazzurre di Serie A: l’Inter batte 1-3 la Fiorentina in rimonta, l’Atalanta supera 2-1 il Sassuolo. Nel pomeriggio 2-2 tra Bologna e Genoa

Neanche il tempo di controllare la nuova classifica dopo il posticipo tra Udinese e Napoli di ieri che la Serie A torna subito in campo con un turno infrasettimanale pronto a regalare 3 giorni di grande calcio. Nel pomeriggio un pirotecnico 2-2 fra Bologna e Genoa ha aperto le danze, con doppio rigore nei 5 minuti finali e tanta tensione nella sfida che metteva in palio punti pesanti per la salvezza. Serata decisamente a tinte nerazzurre. L’Inter parte male contro un’ottima Fiorentina, fin qui dolce sorpresa del campionato, ma poi viene fuori alla distanza: le reti in rapida successione di Darmian e Dzeko aprono una crepa nelle certezze Viola, Perisic nel finale mette in ghiaccio i 3 punti che valgono il primo posto, almeno per una notte. Vittoria importante anche per l’Atalanta che raddrizza il proprio cammino dopo un inizio di stagione altalenante. Gosens e Zappacosta, i due esterni di Gasperini, fanno malissimo al Sassuolo che può solo rendere meno amara la sconfitta con una perla di Berardi.

Risultati della 5ª Giornata di Serie A

Martedì 21 settembre

Ore 18:30

Bologna-Genoa 2-2 (49’ Hickey, 55’ Destro, 85’ rig. Arnautovic, 89’ rig. Criscito)

Ore 20:45

Atalanta-Sassuolo 2-1 (3’ Gosens, 37’ Zappacosta, 44’ Berardi)

Fiorentina-Inter 1-3 (23’ Sottil, 52’ Darmian, 55’ Dzeko, 87′ Perisic)

Mercoledì 21 settembre

Ore 18:30

Salernitana Verona

Spezia-Juventus

Ore 20:45

Cagliari-Empoli

Milan-Venezia

Giovedì 22 settembre

Ore 18:30

Sampdoria-Napoli

Torino-Lazio

Ore 20:45

Roma-Udinese

La classifica di Serie A

Inter 13 Napoli 12 Milan 10 Atalanta 10 Roma 9 Fiorentina 9 Bologna 8 Lazio 7 Udinese 7 Torino 6 Sampdoria 5 Spezia 4 Sassuolo 4 Genoa 4 Verona 3 Venezia 3 Empoli 3 Juventus 2 Cagliari 2 Salernitana 0

La classifica marcatori di Serie A