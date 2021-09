Serie C girone C, tutti i risultati e la classifica aggiornata dopo la 3ª giornata: Messina bloccato a quota 2

12 Settembre 2021 22:53

Serie C girone C, risultati e classifica aggiornata al termine delle sfide della 3ª giornata di campionato

Si è conclusa la 3ª giornata del girone C di Serie C. Certezze Monopoli, alla terza vittoria su tre e l’unica a punteggio pieno. Oggi ha battuto in rimonta il Messina, che era passato in vantaggio con Adorante e che rimane fermo a due punti. I biancoverdi guardano dall’alto, a quota 7, il corsaro Bari e il Taranto, per un trio tutto pugliese. Out Catania e Palermo, così come la Vibonese, che ne prende tre in casa dalla Juve Stabia. Di seguito il programma di giornata e la classifica aggiornata.

RISULTATI 3ª GIORNATA SERIE C GIRONE C

SABATO 11 SETTEMBRE

ore 17:30

Taranto-Palermo 3-1

ore 20:30

Foggia-Turris 0-2

DOMENICA 12 SETTEMBRE

ore 14:30

Paganese-Catania 1-0

ore 17:30

Catanzaro-Potenza 1-1

Vibonese-Juve Stabia 1-3

ore 20:30

Avellino-Latina 1-1

Fidelis Andria-Virtus Francavilla 0-1

Monopoli-ACR Messina 2-1

Monterosi Tuscia-Campobasso 2-3

Picerno-Bari 0-1

CLASSIFICA SERIE C GIRONE C

MONOPOLI 9 TARANTO 7 BARI 7 VIRTUS FRANCAVILLA 6 CATANZARO 5 JUVE STABIA 5 PALERMO 4 FOGGIA 4 TURRIS 4 CAMPOBASSO 4 LATINA 4 PAGANESE 4 CATANIA 3 AVELLINO 3 ACR MESSINA 2 PICERNO 2 POTENZA 2 VIBONESE 1 MONTEROSI 1 FIDELIS ANDRIA 1

PROSSIMO TURNO SERIE C GIRONE C (4ª GIORNATA)

SABATO 18 SETTEMBRE

ore 17:30

Juve Stabia-Campobasso

DOMENICA 19 SETTEMBRE

ore 14:30

ACR Messina-Virtus Francavilla

Catania-Bari

Fidelis Andria-Vibonese

Latina-Foggia

Paganese-Taranto

Palermo-Catanzaro

Potenza-Monterosi Tuscia

Turris-Picerno

LUNEDI’ 20 SETTEMBRE

ore 21:00