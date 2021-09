13 Settembre 2021 10:10

Reggio Calabria: mercoledì all’Arena dello Stretto l’evento “Ad ogni donna pensata come amore”, promosso dal Centro Comunitario Agape e cooperativa Soleinsieme, in collaborazione con il Comune, ASC e ass. Corde libere

Si svolgerà mercoledì 15 settembre alle ore 20.30 all’Arena dello Stretto l’evento “Ad ogni donna pensata come amore”, promosso dal Centro Comunitario Agape e cooperativa Soleinsieme, in collaborazione con il Comune di Reggio Calabria, ASC e ass.Corde libere. L’iniziativa di sensibilizzazione sulle tematiche della violenza sulle donne, discriminazione di genere e tutela dei diritti, inizialmente prevista per il 10 settembre, era stata rinviata a causa maltempo. Il recitativo in atto unico con brani di Fabrizio De André è uno spettacolo diretto da Nanni Barbaro, con la partecipazione dei musicisti Alessandro Calcaramo e Mariangela Facciola’. Le voci saranno di Nanni Barbaro, Daniela D’Agostino e Cristiana Curatola. I testi di Franca Rame, Daniela Scuncia, Fausta Ivaldi e Nanni Barbaro, con la collaborazione di Maria Antonietta Rositani, saranno interpretati da Daniela D’Agostino, Cristiana Curatola, Giovanna Violante, Francesca Romeo. Nel corso dell’evento ci sarà un omaggio a Fausta Ivaldi e Don Italo Calabro’.