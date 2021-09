Reggio Calabria, la testimonianza di una cittadina: “Non c’è solo il Covid, mia mamma caduta e abbandonata perchè sembra esistere solo il virus”

15 Settembre 2021 12:08

Reggio Calabria, la testimonianza della figlia della signora Startari dopo la caduta in strada

La testimonianza di una cittadina di Reggio Calabria che ha vissuto dopo la caduta della mamma di qualche giorno fa: “Mi chiamo Leila Lahami e mia mamma Startari Giovanna, l’altra sera è caduta mentre scendeva dalla macchina sbattendo violentemente la spalla sul marciapiede. Il pomeriggio seguente si reca al Pronto soccorso dell’ospedale di Reggio Calabria dove a seguito delle lastre evidenziano una frattura scomposta della testa e del collo dell’omero, fasciandola, e rimandandola a casa perché senza posti disponibili in reparto di ortopedia. Questa mattina ci rechiamo all’istituto ortopedico dove, dopo una lunga attesa e una discussione con l’infermiera del pre triage la quale ci spiega che si entra solo tramite prenotazione, ma il pomeriggio precedente il medico di guardia telefonicamente mi ha detto di portare mia madre la mattina per fare le lastre e poi eventualmente essere visitata da uno dei medici. Ecco, questa mattina abbiamo fatto solo i raggi la visita non l’abbiamo fatta perché ci hanno detto di prenotare abbiamo chiamato il numero preposto per le prenotazioni del giorno il quale ci ha riferito che la prima data utile per la visita ortopedica sarebbe stata ad ottobre. Richiamiamo l’ospedale di Reggio Calabria l’ortopedia la quale ci dice il dottore che ha seguito ieri mia madre in pronto soccorso ortopedico che non ancora oggi non ci sono posti e quindi che ci sono altri pazienti in attesa da 10 giorni per un intervento. La mia domanda è ma per poter essere operati in questo caso mia madre con una frattura scomposta del collo e testa dell’omero quindi la spalla cosa deve fare si deve recare lei deve chiamare 1000 strutture anche private per poter trovare un posto ma dovrebbe essere la struttura pubblica ad occuparsi di questi pazienti e lei è disponibile anche ad operarsi in una struttura pubblica quindi anche in un ospedale fuori dal contesto regino ma la l’ortopedia di Reggio Calabria ha detto chiaramente queste parole Io voglio denunciare questa cosa perché non è possibile che nel 2022 una persona ammalata debba uscire pazza per trovare una una struttura che abbia un posto disponibile premetto che mia madre è un soggetto invalido al 75% ha un diabete e un insufficienza respiratoria e in questo momento è stata rimandata a casa senza terapia Lei per i medici dell’ospedale del Pronto soccorso non deve fare nessuna terapia è stato il nostro medico curante che noi abbiamo contattato a dirgli fai prendi questi farmaci gli antidolorifici al bisogno non l’hanno trattata non gli hanno fatto una flebo di antidolorifico lei con un dolore lancinante tutta la notte è rimasta sveglia perché non ha potuto riposare come si deve, perché chiaramente il dolore e la spalla è l’osso fanno male cosa bisogna fare”.