4 Settembre 2021 15:36

Reggio Calabria, le condizioni della città dopo la forte pioggia di questa notte

Una forte pioggia ha colpito la città di Reggio Calabria la scorsa notte. Il maltempo ha provocato parecchi disagi in città a causa dell’enorme presenza di rifiuti che hanno invaso le strade e sono stati trasportati in mezzo alle carreggiate dalla furia dell’acqua come possiamo vedere dalle foto a corredo dell’articolo scattate a Santa Caterina in prossimità della scuola elementare Falcomatà.