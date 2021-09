28 Settembre 2021 14:14

Messina: Giovedì, dalle ore 7.30 alle 17.30, vigerà il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, in entrambi i lati di via Giacomo Alfonso Borrelli

Giovedì 30, dalle ore 7.30 alle 17.30, vigerà il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, in entrambi i lati di via Giacomo Alfonso Borrelli; istituito anche il limite di velocità a 20 km/h ed interdetto il transito pedonale. La limitazione viaria è stata disposta per consentire in un tratto di carreggiata lavori urgenti di messa in sicurezza di balconi e di un prospetto condominiale prospicienti la via Borrelli.