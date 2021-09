Messina: al teatro Cristo Re la presentazione dell’evento “Musica del Sole”

13 Settembre 2021 12:26

Al teatro Cristo Re di Messina la conferenza stampa di presentazione dell’evento “Musica del Sole” promosso dall’associazione la Casa del musicista

Si svolgerà domani, martedì 14 settembre alle ore 11:00 presso il teatro Cristo Re di Messina la conferenza stampa di presentazione dell’evento “Musica del Sole” promosso dall’associazione la Casa del musicista. Reduci dal successo dello scorso 5 settembre a Villa Dante l’associazione torna in scena per un evento dedicato ai giovani talenti in collaborazione con radio Zenith. Ad esibirsi sul prestigioso palcoscenico del Teatro Vittorio Emanuele le voci selezionate dal critico musicale Red Ronnie e Grazia Di Michele, famosa cantautrice italiana, autrice di numerosi brani di successo. Dal 21 al 23 settembre Messina diventerà il centro della musica siciliana. Nel corso della conferenza stampa, alla quale prenderà parte in collegamento anche Red Ronnie, saranno resi noti i dettagli della manifestazione in programma giovedì 23 settembre al Teatro Vittorio Emanuele. Inoltre l’associazione La Casa del musicista renderà noti i risultati raggiunti nel corso della serata del 5 settembre a Villa Dante.