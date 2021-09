Gioia Tauro: inaugurata la sede di Fratelli d’Italia

17 Settembre 2021 16:51

Il Circolo FDI di Gioia Tauro inaugura la propria sede e si lancia allo sprint finale della campagna elettorale regionale

Ieri sera a Gioia Tauro si è tenuta l’inaugurazione della sede del Circolo Fratelli d’Italia. “Da anni la destra gioiese, a causa di diverse vicissitudini, pur rimanendo attiva ed attenta, non aveva un punto di riferimento fisico dove incontrarsi e confrontarsi. Con l’occasione della campagna elettorale regionale in corso e della candidatura della nostra capogruppo al Consiglio Comunale, nonché dirigente provinciale del partito, Francesca Frachea, abbiamo finalmente dato una sede al nostro movimento. Sede che siamo certi possa diventare punto di incontro della Gioia Tauro che ci piace. La Gioia Tauro fatta di gente per bene che è parte attiva del tessuto sociale cittadino”, così si esprime nella nota stampa il Commissario Cittadino del Circolo FDI gioiese. Lo stesso ci tiene a precisare “in meno di due anni il nostro circolo è diventato protagonista della politica provinciale e regionale. Basta ricordare che abbiamo partecipato con onore alle elezioni della città Metropolitana con Lino Cangemi, nostro tesserato, nominato dal partito a presiedere la Commissione Turismo nella provincia reggina, ed adesso con la candidatura al Consiglio Regionale nella lista FDI di Francesca Frachea”. Sono intervenuti alla presentazione, oltre ai simpatizzanti ed iscritti al Circolo, il dirigente Provinciale nonché Commissario cittadino FDI di Rosarno, Aurelio Timpani; il Commissario Cittadino FDI di Taurianova, FIlippo Lazzaro; Il commissario cittadino di Cosoleto, Antonio Romano; i ragazzi di Gioventù Nazionale di Rosarno; ed il Commissario Provinciale Denis Nesci.

Quest’ultimo, durante il suo intervento, oltre a fare un grande in bocca al lupo al circolo gioiese e soprattutto alla sua candidata, ci ha tenuto a precisare l’importanza di questa tornata elettorale che vede protagonista Fratelli d’Italia tra le liste a sostegno di Occhiuto Presidente, “la pandemia è stato di certo un evento disastroso, ma il post pandemia, con il recovery fund, potrebbe rappresentare per l’Italia e per la nostra Regione, un’occasione unica di rinascita e di miglioramento. Per questo la nostra lista è stata selezionata direttamente dai vertici del partito nazionale. Lo scopo è stato quello di far sì che chi verrà eletto sarà all’altezza della situazione”. Conclude la candidata Frachea che oltre ad evidenziare quali siano stati i suoi impegni politici degli ultimi anni e le sue battaglia al fianco dei cittadini gioiesi e della piana, ultima, non per importanza, quella relativa alla riapertura del nosocomio gioiese, ci ha tenuto a ringraziare tutti i suoi sostenitori e simpatizzanti invitandoli ad essere parte attiva di questa importantissima campagna elettorale. “Abbiamo una grande occasione di rinascita e di riscatto e la cosa essenziale che spero che il popolo gioiese e calabrese capisca, è l’importanza di esercitare il proprio diritto di voto e di scegliere la classe dirigente che guiderà la Calabria nel post pandemia, verso il futuro! Queste elezioni regionali stanno di certo già rappresentando un punto di rottura con il passato. Non solo i soliti noti! la mia candidatura, selezionata tra molti, nè è la prova provata. Invito i gioiesi e tutti i cittadini dei 97 comuni della circoscrizione sud a sostenere Fratelli D’Italia per il Presidente Occhiuto, e con il loro voto, a sostenere la sottoscritta ed a farci raggiungere il risultato che meritiamo e che ci permetterà di portare in Consiglio Regionale le istanze della nostra terra!”.