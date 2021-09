4 Settembre 2021 17:09

Altro nuovo arrivo in casa Fc Messina: ufficiale l’arrivo del senegalese Ousmane Thiam

Fc Messina in piena costruzione. Prosegue l’opera di rafforzamento del club peloritano, che dopo essere stata a un passo dalla C si ritroverà a partire dalla Serie D. L’ultimo nuovo arrivo in ordine di tempo è Ousmane Thiam. Senegalese classe 2000, è scuola Juve e gioca nel ruolo di centrocampista. Proviene dalla Massese ed è già a disposizione di mister Mancuso.