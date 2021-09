Elezioni Regionali, sabato la presentazione dei candidati di Tesoro Calabria

10 Settembre 2021 09:28

Elezioni Regionali, sabato 11 settembre a Lamezia Terme Carlo Tansi presenta i candidati delle liste Tesoro Calabria nelle tre circoscrizioni

Sabato 11 settembre a Lamezia Terme Carlo Tansi presenta i candidati delle liste Tesoro Calabria nelle tre circoscrizioni. “Sono donne e uomini – c’è scritto in una nota- che non hanno mai avuto esperienze politiche ma sono professionisti, imprenditori e anche precari del lavoro. Candidati competenti e trasparenti, conosciuti e stimate nei vari territori che, per questo, rappresentano la migliore pubblicità per il movimento Tesoro Calabria. Candidati che conoscono profondamente la realtà dei loro contesti perché da sempre impegnati, in prima persona, nella società civile per cambiare quel sistema sociale che in Calabria ha fallito per colpa della politica becera dei nostri rappresentanti. Dopo il grande successo del congresso regionale di qualche settimana fa, che ha visto una grande partecipazione, con oltre 370 accesi sostenitori di Tesoro Calabria, Tansi domani riunirà a Lamezia i suoi fedelissimi, veri protagonisti e zoccolo duro di questa campagna elettorale”, conclude la nota. La conferenza si terrà alle ore 10.30 presso il ristorante Panda Sushy in Via loriedo 20, in pieno centro a Lamezia.