2 Settembre 2021 16:53

In conferenza stampa, il premier Mario Draghi ha parlato dei rifugiati afghani e della messa in sicurezza tramite vaccino anti-Covid

“E’ stata individuato un percorso speciale per i rifugiati afghani. All’arrivo sono stati tutti accolti in strutture diverse” da quelle solite, “è stata data a loro subito la condizione di rifugiato e la pratica vaccinale verrà fatta a tutti gli immigrati che verranno. E verrà iniziato per loro un percorso di integrazione”. Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa.