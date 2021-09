Crotone-Reggina, Montalto e Menez a gamba testa sul Var: “follia e vergogna, a cosa serve?” [FOTO]

11 Settembre 2021 23:09

Adriano Montalto e Jeremy Menez non le hanno mandate a dire in merito al Var nell’episodio che ha portato al pari del Crotone

Non è andato giù, alla Reggina, l’episodio del gol del pari del Crotone di questo pomeriggio. La staffilata di Benali dal limite è infatti arrivata dopo un tocco fortuito di Mogos col braccio leggermente largo. Il Var è intervenuto, convalidando la rete. “Ho parlato con gli arbitri e mi hanno detto che è regolare”, le parole di Aglietti a fine gara. Ma, così come Di Chiara, che alla web tv nel post gara si è detto incerto per l’episodio, anche Montalto e Menez hanno mostrato disappunto per quell’episodio. Sui social, attraverso le Instagram Stories, i due non le hanno mandate a dire in merito all’uso del Var. “La Var? Una follia”, l’ha definita l’attaccante trapanese che oggi è partito titolare al fianco di Galabinov. “A cosa serve la Var? Una vergogna”, ha invece scritto il francese, che oggi era squalificato e ha seguito la partita da casa. Il regolamento sul fallo di mano è abbastanza contorto e, sin da quando è stato cambiato, non ha fatto altro che alimentare polemiche quasi ogni settimana. Troppe contraddizioni e decisioni diverse su episodi simili a distanza di poco.