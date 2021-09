Poste Italiane: a Reggio Calabria un annullo filatelico per ricordare la vittoria olimpica di Anassila

23 Settembre 2021 10:02

In occasione dell’inaugurazione della mostra storico-filatelica dedicata ai duemila e cinquecento anni della vittoria del Dinasta reggino a Olimpia (480 .C.-2020), sul tema “Anassila e il Mediterraneo”, Poste Italiane attiverà per domani, venerdì 24 settembre, un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura: “2500° Anniversario vittoria olimpica Anassila” – Mostra filatelica – Associazione culturale Anassilaos – 24.9.2021 – 89125 Reggio Calabria Centro”. Nell’occasione sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate, dalle ore 10 alle ore 12, presso lo Spazio Open di via Filippini 23-24, a Reggio Calabria. Lo speciale annullo postale è stato richiesto dall’Associazione Culturale Anassilaos – Circolo Filatelico Anassilaos. Eventuali commissioni filateliche possono essere richieste lo Sportello filatelico Via Biagio Miraglia, 14 – 89125 Reggio Calabria (tel. 0965-315379. Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito www.poste.it/filatelia.html.