Serie B, sono quattro gli squalificati dopo la 2ª giornata: Reggina a Crotone senza Menez

31 Agosto 2021 15:41

Squalificati Serie B, le decisioni del giudice sportivo: fermati in quattro, un turno a Menez

Una giornata, come prevedibile e come da regolamento, è quella che Jeremy Menez salterà dopo l’espulsione per doppia ammonizione ricevuta domenica sera contro la Ternana, 10 minuti dopo il suo gol che è valso il momentaneo pari della Reggina. Il francese salterà la trasferta di Crotone, che arriverà dopo la sosta per le nazionali. Fermati per un turno anche Proietti, Agazzi (i due della Ternana espulsi al Granillo, ma per il primo c’è anche l’ammenda, per aver colpito Montalto con una manata) e Camporese.

CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 3.000,00

PROIETTI Mattia (Ternana): condotta gravemente antisportiva: per avere, al 49° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con una manata al volto un calciatore avversario. .

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AGAZZI Davide (Ternana): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CAMPORESE Michele (Pordenone): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

MENEZ Jeremy (Reggina): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.