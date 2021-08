Messina: “introdurre un servizio pubblico cittadino per lo smaltimento delle carcasse animali”

11 Agosto 2021 11:47

Messina, la richiesta del consigliere della V Municipalità Franco Laimo

“Introdurre un servizio pubblico cittadino per lo smaltimento delle carcasse animali”: questa la richiesta della V Municipalità. Se ne è discusso stamani durante i lavori della seconda commissione “Igiene e Sanità”, presieduta dal consigliere Franco Laimo (promotore dell’Ordine del Giorno)”. Lo afferma in una nota il consigliere della V Municipalità Franco Laimo.

“Durante i lavori di commissione si è evidenziato come ma anche un servizio pubblico cittadino che si occupi della rimozione e smaltimento di carcasse animali che purtroppo spesso ritroviamo lungo le strade delle vie di Messina, investiti dal volta da auto in corsa o morti per cause naturali. Purtroppo spesso si rischia di ritrovare abbandonate per giorni, sul ciglio della strada, carcasse soprattutto di gatti, resterebbero li a decomporsi, con tutte le relative conseguenze igienico sanitarie, se non fosse per l’azione di qualche volontario che privatamente ed a spese proprie smaltisce la stessa carcassa animale attraverso quelle società del settore”.

“Qualche commerciante poi, alle prese con la cattura di ratti, ha sollevato la stessa problematica nel dover smaltire poi il roditore catturato, ed anche in questi casi bisognerebbe smaltire a spese proprie, attraverso determinate ditte specializzate. Ecco allora la proposta in commissione, discussa e votata all’unanimità dei consiglieri, predisporre un servizio cittadino, che si occupi dello smaltimento per quelle situazioni non private”.