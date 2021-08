31 Agosto 2021 13:06

Messina: paura in autostrada, auto in fiamme dentro la galleria Telegrafo. Sul posto i vigili del fuoco, le immagini

Paura sull’autostrada Messina-Catania, all’altezza dello svincolo per Giostra, a causa dell’incendio di un’autovettura nella galleria Telegrafo. Due squadre di Vigili del Fuoco sono impegnate per spegnere le fiamme. Al momento non si conoscono i motivi del sinistro. Soccorse alcune persone intossicate dai fumi della combustione. In alto la FOTOGALLERY completa.

Seguiranno aggiornamenti