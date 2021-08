Asd San Luca, si riparte con tante conferme e la new entry Nuccilli come direttore generale

12 Agosto 2021 10:36

L’Asd San Luca riparte con una nuova stagione: tante conferme e una new entry

“Si parte!!! La stagione 2021/22 della ASD San Luca è ai nastri di partenza. Ovviamente si partirà dal 4º posto dell’anno scorso con il proposito di migliorarlo”. Questo l’obiettivo dell’Asd San Luca per la nuova stagione, come comunicato dallo stesso club in un comunicato ufficiale.

Saranno tante le conferme, con la new entry del direttore generale. “Quest’anno – si legge – la Proprietà si affida alla storica Dirigenza che ha condotto la cavalcata della squadra dalla Promozione fino alla serie D a cui si aggiungeranno dei nuovi e qualificati innesti. Si riparte, infatti, dalla conferma dei ruoli di Presidente, Vice presidente e Team Manager affidati rispettivamente a Francesco Giampaolo (avvocato) Paolo Giorgi (ingegnere) e Francesco Romeo (avvocato). Antonio Femia (avvocato) ricoprirà il ruolo di Responsabile della Comunicazione. Il compito più arduo, invece, spetterà al sig. Alessandro Nuccilli, al quale è stato affidato il ruolo di Direttore Generale. A lui spetterà il compito di individuare le figure che comporranno l’area tecnica fino all’individuazione dei nuovi elementi che unitamente ai campioni dell’anno scorso formeranno la rosa che difenderà i colori della Asd San Luca nella stagione che verrà. Nei prossimi giorni verranno svelati i nuovi incarichi dirigenziali e tecnici”.